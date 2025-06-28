Азербайджан увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей

16:21

Азербайджан в январе–мае 2025 года импортировал 228,5 тыс. тонн фруктов и овощей на сумму свыше $165 млн, что больше на 7,8% в количественном и на 14,6% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

Расходы на импорт фруктов и овощей составили 1,7% от общего объема импорта в страну за отчетный период.

В то же время экспорт фруктов и овощей составил 291,4 тыс. тонн (+26,2%) на сумму около $299,3 млн (+19,1%).

Выручка от экспорта данной продукции составила 23,1% от общего экспорта Азербайджана.