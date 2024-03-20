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Азербайджан увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей

Азербайджан увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей 17:00
Бизнес
20 марта 2024 г. 17:30
Азербайджан увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей

В январе-феврале текущего года в Азербайджан было импортировано 91 519 тонн фруктов и овощей на сумму в 63 млн 144 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 20 647 тонн (29%) больше показателя 2023 года в количественном и на 16 млн 225 тыс. (34,5%) долларов в стоимостном выражении.

Расходы на импорт фруктов и овощей за отчетный период составили 1,8% от общих импортных расходов Азербайджана.

За два месяца Азербайджан экспортировал 87 071 тонну фруктов и овощей на сумму 99 млн 481 тыс. долларов США, что больше на 19 053 тонны (28%) в количественном и 19 млн 630 тыс. долларов США (24,5 %) в стоимостном выражении по сравнению с показателями прошлого года.

Доходы от экспорта фруктов и овощей за отчетный период составили 2,1% от общих экспортных доходов Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees growth in imports and exports of fruit and vegetables
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan meyvə-tərəvəz idxalını və ixracını artırıb

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