Азербайджан увеличил импорт фруктов и овощей на 12,8%, экспорт - на 14,8%

16:51

Азербайджан в январе-апреле текущего года импортировал 198,838 тыс. тонн фруктов и овощей на сумму $142,72 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 10 тыс. тонн (5,2%) и на $16,233 млн (12,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период расходы на импорт фруктов и овощей составили 1,75% от общих расходов Азербайджана на импорт.

По данным таможни, Азербайджан за 4 месяца текущего года экспортировал 175,663 тыс. тонн фруктов и овощей на сумму $207,071 млн, что соответственно на 26,126 тыс. тонн (17,4%) и на $26,767 млн (14,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период доходы от экспорта фруктов и овощей составили 2,35% от общих экспортных доходов Азербайджана.