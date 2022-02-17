Азербайджан увеличил импорт электромобилей в семь раз

В январе этого года в Азербайджан было импортировано 5 685 автомобилей различного назначения на сумму 68,2 млн долларов США.

В январе этого года в Азербайджан было импортировано 5 685 автомобилей различного назначения на сумму 68,2 млн долларов США.

Это на 22,5% и 27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

За последний год импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки десяти и более человек, включая водителя, увеличился на 77,4% - до 55 единиц (6,7 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличился на 23,4% - до 5 231 единицы (49 млн долларов США).

Из этих автомобилей 1 137 (стоимостью 10,3 млн долларов США) являются транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания, а 13 (стоимостью 505,4 тыс. долларов США) - электромобилями. Импорт первых увеличился в 2,5 раза, а вторых - в 6,5 раз.

Кроме того, импорт автотранспортных средств для перевозки грузов сократился на 0,3% - до 366 единиц (на сумму 8,9 млн долларов США), а импорт автотранспортных средств специального назначения увеличился в 5,5 раза - до 33 единиц (на сумму 3,7 млн долларов США).