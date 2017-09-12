Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 64%

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе этого года в Азербайджан импортировано 5 662 единицы автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 2 208 единиц или 63,93% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, вырос на 80 единиц или 148% (2,5 раза) - до 134 единиц, легковых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, и других моторных транспортных средств – на 1 893 единиц или 63,5% - до 4 874, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, – на 261 единицу или 76,3% - до 603, моторных транспортных средств специального назначения сократился на 26 единиц или 50,98% – до 51.