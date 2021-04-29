Азербайджан увеличил экспорт полиэтилена более чем на 70%

Рост экспорта в сравнении с мартом прошлого года составил 45,5%

В марте этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны полиэтилен на сумму 6,4 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 2 млн долларов или на 45,5% больше, чем в марте 2020 года.

За январь-март текущего года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны полиэтилен на сумму 21,7 млн долларов, что на 9 млн долларов или на 70,9% больше, чем за первые 3 месяца 2020 года.