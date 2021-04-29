О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил экспорт полиэтилена более чем на 70%

Азербайджан увеличил экспорт полиэтилена более чем на 70% Рост экспорта в сравнении с мартом прошлого года составил 45,5%
Бизнес
29 апреля 2021 г. 11:11
Азербайджан увеличил экспорт полиэтилена более чем на 70%

В марте этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны полиэтилен на сумму 6,4 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 2 млн долларов или на 45,5% больше, чем в марте 2020 года.

За январь-март текущего года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны полиэтилен на сумму 21,7 млн долларов, что на 9 млн долларов или на 70,9% больше, чем за первые 3 месяца 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan increases polyethylene exports by over 70%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan polietilen ixracını 70 %-dən çox artırıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi