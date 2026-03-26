Азербайджан увеличил экспорт хурмы почти на 8%

Азербайджан в январе-феврале текущего года экспортировал 38 605 тонн хурмы на сумму $30 млн 913 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 3 224 тонны (7,7%) меньше и на $432 тыс. (1,4%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период доходы от экспорта хурмы составили 0,8% от общих экспортных доходов Азербайджана.