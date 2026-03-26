Азербайджан увеличил доходы от экспорта яблок почти на 30%

Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 22,6 тыс. тонн яблок на сумму $17,6 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, по сравнению с тем же периодом прошлого года доходы от экспорта яблок выросли на $4 млн (30%), а объем поставок увеличился на 1,9 тыс. тонн (9,5%). Доля яблок в общем экспорте страны составила 0,5%.

В отчетные два месяца внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $6,26 млрд, из которых $3,66 млрд пришлось на экспорт, $2,6 млрд - на импорт. По сравнению с прошлым годом экспорт снизился на 23,1%, импорт - на 37,2%.