Азербайджан увеличил доходы от экспорта яблок почти на 30%
Бизнес
- 26 марта, 2026
- 12:04
Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 22,6 тыс. тонн яблок на сумму $17,6 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Согласно данным, по сравнению с тем же периодом прошлого года доходы от экспорта яблок выросли на $4 млн (30%), а объем поставок увеличился на 1,9 тыс. тонн (9,5%). Доля яблок в общем экспорте страны составила 0,5%.
В отчетные два месяца внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $6,26 млрд, из которых $3,66 млрд пришлось на экспорт, $2,6 млрд - на импорт. По сравнению с прошлым годом экспорт снизился на 23,1%, импорт - на 37,2%.
Последние новости
