Азербайджан увеличил доходы от экспорта яблок почти на 30%
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта яблок почти на 30%

    Бизнес
    • 26 марта, 2026
    • 12:04
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта яблок почти на 30%

    Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 22,6 тыс. тонн яблок на сумму $17,6 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Согласно данным, по сравнению с тем же периодом прошлого года доходы от экспорта яблок выросли на $4 млн (30%), а объем поставок увеличился на 1,9 тыс. тонн (9,5%). Доля яблок в общем экспорте страны составила 0,5%.

    В отчетные два месяца внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $6,26 млрд, из которых $3,66 млрд пришлось на экспорт, $2,6 млрд - на импорт. По сравнению с прошлым годом экспорт снизился на 23,1%, импорт - на 37,2%.

    Государственный таможенный комитет Экспорт яблок
    Azərbaycan alma ixracından gəlirini 30 %-ə yaxın artırıb
    Ты - Король

