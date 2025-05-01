Азербайджан увеличил доходы от экспорта яблок на 17%

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал яблоки на сумму 19,3 млн долларов США, что на 2,8 млн долларов (на 17%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал яблоки на сумму 19,3 млн долларов США, что на 2,8 млн долларов (на 17%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За январь-март прошлого года Азербайджан экспортировал яблоки на сумму 16,5 млн долларов США.

За отчетный период экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 771,9 млн долларов США.