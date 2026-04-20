    Азербайджан увеличил доходы от экспорта лесного ореха на 58%

    Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал 5 638 тонн лесного ореха на сумму $68 млн 632 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сократился на 756,76 тонны (11,8%), а выручка выросла на $25 млн 293 тыс. (58,3%).

    В отчетный период доходы от экспорта лесного ореха составили 1,2% от общих экспортных доходов Азербайджана.

    Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн, что на 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    $5 млрд 402 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $4 млрд 5 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 15,4%, а импорт - на 29,3%.

    В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $1 млрд 398 млн, что на 93,4% больше годом ранее.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Экспорт Азербайджана
    Azərbaycan meşə fındığı ixracından gəlirini 58 % artırıb

