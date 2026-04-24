Азербайджан увеличил доходы от экспорта хлопкового волокна на 44%

Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал 42 524 тонны хлопкового волокна на сумму $57 млн 530 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 14 556 тонн (52%) и на $17 млн 455 тыс. (43,5%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период доходы от экспорта хлопкового волокна составили 1% от общих экспортных доходов Азербайджана.

Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн, что на 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

$5 млрд 402 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $4 млрд 5 млн - на импорт. За год экспорт сократился на 15,4%, импорт - на 29,3%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $1 млрд 398 млн, что на 93,4% больше в годовом сравнении.