Азербайджан увеличил доходы от экспорта хлопка на 44,5%
- 30 марта, 2026
- 16:39
Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал хлопок на сумму 1,962 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 19,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За отчетный период Азербайджан также экспортировал хлопок на сумму 41,07 млн долларов США. Это на 44,5% больше по сравнению с показателем предыдущего года.
Расходы на импорт хлопка составили 0,08% от общих расходов Азербайджана на импорт, а доходы от экспорта - 1,12% от общих экспортных доходов.
