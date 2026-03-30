    Азербайджан увеличил доходы от экспорта хлопка на 44,5%

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта хлопка на 44,5%

    Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал хлопок на сумму 1,962 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 19,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    За отчетный период Азербайджан также экспортировал хлопок на сумму 41,07 млн долларов США. Это на 44,5% больше по сравнению с показателем предыдущего года.

    Расходы на импорт хлопка составили 0,08% от общих расходов Азербайджана на импорт, а доходы от экспорта - 1,12% от общих экспортных доходов.

    Azərbaycan pambıq ixracından qazancını 45 %-ə yaxın artırıb

