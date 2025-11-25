Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CAREC

    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 13:34
    Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CAREC

    Азербайджан принял участие на 24-й министерской конференции на тему "Зеленый и цифровой CAREC" и 16-м заседании Совета управления Института CAREC (Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество), проходивших в столице Кыргызстана Бишкеке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, страну на мероприятиях представил заместитель министра Самед Баширли.

    В своем выступлении замминистра подчеркнул важность углубления сотрудничества в торговле, инвестициях и возобновляемой энергетике, а также отметил инициативы Азербайджана по устойчивой торговле, цифровым коридорам, зеленым решениям и инновационной логистике.

    Замминистра принял участие в сессиях по обзору транспортной стратегии CAREC 2030, развитию транспортных и цифровых коридоров, декарбонизации здравоохранения, климатоустойчивой инфраструктуре, мерам реагирования на изменение климата, рискам бедствий и подготовке к 25-летию CAREC в 2026 году.

    В рамках конференции подписаны меморандумы о пилотной фазе транзитной системы и обмена общими данными (CATS/ICE), развитии регионального туризма и электронном обмене и взаимному признанию сертификатов соответствия.

    В заключении принята совместная министерская декларация.

    В Бишкеке также прошло 16-е заседание Совета управления Института CAREC, где обсуждены отчет за 2025 год, обновление плана развития, стратегия на 2026–2030 годы, Операционный план на 2026–2027 годы, бюджет и кадровый план.

