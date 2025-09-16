Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Азербайджан улучшил позиции в глобальном инновационном индексе

    Бизнес
    • 16 сентября, 2025
    • 19:27
    Азербайджан улучшил позиции в глобальном инновационном индексе

    Глобальный Инновационный Индекс (ГИИ) 2025 года под названием "Инновации на перепутье: определение будущего" предлагает уникальный взгляд на инновации, инвестиционные потоки, научное сотрудничество и распространение прорывных технологий.

    Это 18-е по счету совместное издание Института Портуланса (США) и Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), охватывающее экономики 139 стран и демонстрирующее их сильные и слабые стороны в области инноваций.

    С 2007 года ГИИ является незаменимым справочным инструментом для стран, позволяя оценивать инновационную деятельность, совершенствовать государственную политику и повышать её эффективность. Генеральная Ассамблея ООН признает ГИИ авторитетным инструментом сравнительного анализа инноваций в контексте науки, технологий и устойчивого развития.

    Рейтинг ГИИ 2025 составлен на основе 80 показателей-индикаторов, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности. Эти показатели включают широкий спектр сведений - от законодательства, науки и образования до вопросов развития бизнеса, рынка и инфраструктуры.

    Главная цель публикации ГИИ - предоставить странам инструмент для оценки эффективности механизмов инновационного развития.

    Рейтинг включает два субиндекса- "Инновационные ресурсы" (пять групп: институты; человеческий капитал и исследования; инфраструктура; развитость рынка; уровень развитости бизнеса) и "Инновационные результаты" (две группы: результаты знаний и технологий; результаты креативной деятельности).

    В 2025 году лидером ГИИ вновь стала Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Южная Корея и Сингапур. В десятку наиболее инновационных стран вошли также Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Дания и Китай.

    Среди постсоветских стран лучшие результаты показали Эстония - 16-е место, Литва - 33-е и Латвия - 41-е.

    Россия занимает 60-е место, а Азербайджан поднялся на одну позицию и находится на 94-й строчке рейтинга.

    Сильные стороны Азербайджана

    Разработчики ГИИ выделяют десять индикаторов, в которых Азербайджан показывает сильные позиции (от 2-го до 50-го мест). Среди них по индикаторам "Институты" - политика и культура предпринимательства, стабильность бизнес-среды, операционная стабильность; "Человеческий капитал и наука" - соотношение учеников и учителей в средней школе, выпускники в области науки и техники; "Развитость бизнеса" - развитие кластеров, сотрудничество университетов и промышленности в сфере НИОКР; "Знания и технологии" - патенты по происхождению, рост производительности труда; "Развитость рынка" финансирование стартапов и малых предприятий.

    При этом в субблоках "Инфраструктура" и "Результаты креативной деятельности" сильные стороны страны пока отсутствуют.

    В 2025 году Азербайджан занял 76-е место, улучшив показатель на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом. По этому субиндексу страна опережает Армению (78), Украину (80), Молдову (89), Кыргызстан (93), Беларусь (102) и Таджикистан (105).

    По индикатору "Институты" Азербайджан занимает 41-е место, улучшив позиции на 10 пунктов, "Институциональная среда" - 65-е место; "Операционная стабильность бизнеса" - 45-е место (+3 пункта); "Эффективность правительства" - 74-е место.

    По индикатору "Эффективности правительства" Азербайджан опережает Узбекистан, Армению, Молдову, Таджикистан, Украину, Кыргызстан, Россию и Беларусь. Особенно высокие результаты достигнуты в показателях: "Бизнес-среда" - 3-е место (+12 пунктов), "Политика и культура предпринимательства" - 2-е место, "Стабильность бизнес-политики" - 20-е место.

    По индикатору "Человеческий капитал и наука" в субблоках "Госфинансирование среднего образования" - 67-е место; "Соотношение ученик–учитель" - 20-е место;  PISA (чтение, математика, естествознание) - 70-е место. По индикаторах "Высшее образование" в субблоках          "Выпускники по науке и технике" - 36-е место (+9 пунктов), "Исследования и разработки" – "Исследователи" (47-е место; "Инвестиции глобальных корпораций" - 44-е место, "Инфраструктура" -       ИКТ (70-е место, +14 пунктов), "Онлайн-услуги правительства" (66-е место,+15 пунктов), "Электроэнергетика" (70-е место).

    По субблоку "Развитость рынка" Азербайджан занимает 72-е место, улучшив результат на 42 пункта, "Кредит" (37-е место), "Финансирование стартапов и МСП" (12-е место).

    По индикатору "Развитость бизнеса" по субблокам НИОКР, финансируемые бизнесом страна заняла 58-е место (+5 пунктов), "Развитие кластеров" (30-е место), "Сотрудничество университетов и промышленности" (36-е место), "Платежи за интеллектуальную собственность" (69-е место).

    По субиндексу "Инновационные результаты" Азербайджан занимает 112-е место, что на 36 позиций ниже "инновационных ресурсов".

    Между тем, по индикатору "Знания и технологии" благодаря субблоку "Создание стартапов" страна на 53-ем месте, "Рост производительности труда" - 55-ом месте. По индикатору "Креативная деятельность" по субблоку "Рынок развлечений и медиа" Азербайджан занял 47-е место.

    В рамках индикатора "Интеллектуальная собственность" по субблоку "Патентные заявки по происхождению" страна на 57-ом месте (сильная сторона), при этом Азербайджан делит лидерство на Южном Кавказе с Грузией. По субблокам "Полезные модели (малые патенты)" страна на 38-ом месте; "Заявки резидентов на товарные знаки" - 71-ом месте; "Патентные семейства" - 75-ом месте (+16 пунктов), выше Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана; "Патентные заявки резидентов по РСТ" - 80-ом месте.

    Рекомендации экспертов

    Как отмечают авторы отчета ГИИ, для Азербайджана остаются ключевыми направлениями привлечение венчурного капитала, рост ПИИ и накопленного капитала, развитие стартап-экосистемы, укрепление сотрудничества университетов и промышленности, расширение международного взаимодействия.

    Отдельно подчеркивается важность своевременного предоставления данных разработчикам рейтинга, так как отсутствие или устаревшая информация ограничивает возможности страны для улучшения своих позиций.

    Глобальный Инновационный Индекс Азербайджан
    Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıb
    Azerbaijan moves up in Global Innovation Index ranking

    Последние новости

    20:39
    Видео

    В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы

    Происшествия
    20:23

    Украина получит $88 млн через Всемирный банк для поддержки частного сектора

    Другие страны
    20:01

    СМИ: Израиль уничтожил корабельный док в порту Ходейда - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    19:53

    Израиль направил письмо фон дер Ляйен в связи с приостановкой торговых соглашений

    Другие страны
    19:45
    Фото

    Завершены совместные учения сил спецназначения "Вечное братство – IV" - ВИДЕО

    Армия
    19:41
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:34

    Глава МИД Армении посетит Нидерланды с рабочим визитом

    В регионе
    19:29

    В парламент Эстонии внесен законопроект о закрытии границы с Россией

    Другие страны
    19:27

    Азербайджан улучшил позиции в глобальном инновационном индексе

    Бизнес
    Лента новостей