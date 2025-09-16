Азербайджан улучшил позиции в глобальном инновационном индексе

Глобальный Инновационный Индекс (ГИИ) 2025 года под названием "Инновации на перепутье: определение будущего" предлагает уникальный взгляд на инновации, инвестиционные потоки, научное сотрудничество и распространение прорывных технологий.

Это 18-е по счету совместное издание Института Портуланса (США) и Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), охватывающее экономики 139 стран и демонстрирующее их сильные и слабые стороны в области инноваций.

С 2007 года ГИИ является незаменимым справочным инструментом для стран, позволяя оценивать инновационную деятельность, совершенствовать государственную политику и повышать её эффективность. Генеральная Ассамблея ООН признает ГИИ авторитетным инструментом сравнительного анализа инноваций в контексте науки, технологий и устойчивого развития.

Рейтинг ГИИ 2025 составлен на основе 80 показателей-индикаторов, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности. Эти показатели включают широкий спектр сведений - от законодательства, науки и образования до вопросов развития бизнеса, рынка и инфраструктуры.

Главная цель публикации ГИИ - предоставить странам инструмент для оценки эффективности механизмов инновационного развития.

Рейтинг включает два субиндекса- "Инновационные ресурсы" (пять групп: институты; человеческий капитал и исследования; инфраструктура; развитость рынка; уровень развитости бизнеса) и "Инновационные результаты" (две группы: результаты знаний и технологий; результаты креативной деятельности).

В 2025 году лидером ГИИ вновь стала Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Южная Корея и Сингапур. В десятку наиболее инновационных стран вошли также Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Дания и Китай.

Среди постсоветских стран лучшие результаты показали Эстония - 16-е место, Литва - 33-е и Латвия - 41-е.

Россия занимает 60-е место, а Азербайджан поднялся на одну позицию и находится на 94-й строчке рейтинга.

Сильные стороны Азербайджана

Разработчики ГИИ выделяют десять индикаторов, в которых Азербайджан показывает сильные позиции (от 2-го до 50-го мест). Среди них по индикаторам "Институты" - политика и культура предпринимательства, стабильность бизнес-среды, операционная стабильность; "Человеческий капитал и наука" - соотношение учеников и учителей в средней школе, выпускники в области науки и техники; "Развитость бизнеса" - развитие кластеров, сотрудничество университетов и промышленности в сфере НИОКР; "Знания и технологии" - патенты по происхождению, рост производительности труда; "Развитость рынка" финансирование стартапов и малых предприятий.

При этом в субблоках "Инфраструктура" и "Результаты креативной деятельности" сильные стороны страны пока отсутствуют.

В 2025 году Азербайджан занял 76-е место, улучшив показатель на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом. По этому субиндексу страна опережает Армению (78), Украину (80), Молдову (89), Кыргызстан (93), Беларусь (102) и Таджикистан (105).

По индикатору "Институты" Азербайджан занимает 41-е место, улучшив позиции на 10 пунктов, "Институциональная среда" - 65-е место; "Операционная стабильность бизнеса" - 45-е место (+3 пункта); "Эффективность правительства" - 74-е место.

По индикатору "Эффективности правительства" Азербайджан опережает Узбекистан, Армению, Молдову, Таджикистан, Украину, Кыргызстан, Россию и Беларусь. Особенно высокие результаты достигнуты в показателях: "Бизнес-среда" - 3-е место (+12 пунктов), "Политика и культура предпринимательства" - 2-е место, "Стабильность бизнес-политики" - 20-е место.

По индикатору "Человеческий капитал и наука" в субблоках "Госфинансирование среднего образования" - 67-е место; "Соотношение ученик–учитель" - 20-е место; PISA (чтение, математика, естествознание) - 70-е место. По индикаторах "Высшее образование" в субблоках "Выпускники по науке и технике" - 36-е место (+9 пунктов), "Исследования и разработки" – "Исследователи" (47-е место; "Инвестиции глобальных корпораций" - 44-е место, "Инфраструктура" - ИКТ (70-е место, +14 пунктов), "Онлайн-услуги правительства" (66-е место,+15 пунктов), "Электроэнергетика" (70-е место).

По субблоку "Развитость рынка" Азербайджан занимает 72-е место, улучшив результат на 42 пункта, "Кредит" (37-е место), "Финансирование стартапов и МСП" (12-е место).

По индикатору "Развитость бизнеса" по субблокам НИОКР, финансируемые бизнесом страна заняла 58-е место (+5 пунктов), "Развитие кластеров" (30-е место), "Сотрудничество университетов и промышленности" (36-е место), "Платежи за интеллектуальную собственность" (69-е место).

По субиндексу "Инновационные результаты" Азербайджан занимает 112-е место, что на 36 позиций ниже "инновационных ресурсов".

Между тем, по индикатору "Знания и технологии" благодаря субблоку "Создание стартапов" страна на 53-ем месте, "Рост производительности труда" - 55-ом месте. По индикатору "Креативная деятельность" по субблоку "Рынок развлечений и медиа" Азербайджан занял 47-е место.

В рамках индикатора "Интеллектуальная собственность" по субблоку "Патентные заявки по происхождению" страна на 57-ом месте (сильная сторона), при этом Азербайджан делит лидерство на Южном Кавказе с Грузией. По субблокам "Полезные модели (малые патенты)" страна на 38-ом месте; "Заявки резидентов на товарные знаки" - 71-ом месте; "Патентные семейства" - 75-ом месте (+16 пунктов), выше Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана; "Патентные заявки резидентов по РСТ" - 80-ом месте.

Рекомендации экспертов

Как отмечают авторы отчета ГИИ, для Азербайджана остаются ключевыми направлениями привлечение венчурного капитала, рост ПИИ и накопленного капитала, развитие стартап-экосистемы, укрепление сотрудничества университетов и промышленности, расширение международного взаимодействия.

Отдельно подчеркивается важность своевременного предоставления данных разработчикам рейтинга, так как отсутствие или устаревшая информация ограничивает возможности страны для улучшения своих позиций.