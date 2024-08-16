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Азербайджан, Турция и Туркменистан проведут бизнес-форум

Азербайджан, Турция и Туркменистан проведут бизнес-форум Бизнес-форум "Азербайджан-Турция-Туркменистан" состоится в Стамбуле 10 сентября 2024 года.
Бизнес
16 августа 2024 г. 16:07
Азербайджан, Турция и Туркменистан проведут бизнес-форум

Бизнес-форум "Азербайджан-Турция-Туркменистан" состоится в Стамбуле 10 сентября этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Комитет внешнеэкономических связей Турции (DEIK), являющийся организатором форума, при координации министерства торговли Турции.

По информации Комитета, форум пройдет при участии министра торговли Турции Омера Болата, министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыра Атдаева.

“В работе форума ожидается участие руководителей бизнес-структур и деловых людей из трех стран”, - сообщили в DEIK.

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Версия на английском языке Istanbul to host Azerbaijan-Türkiye-Turkmenistan Business Forum
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan biznes forumu keçiriləcək

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