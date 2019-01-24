Азербайджан третий в списке импортеров сахара из Украины

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В 2017/2018 маркетинговом году Украина экспортировала в Азербайджан 43 600 тонн сахара.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, такие данные публикует Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрсахар".

Азербайджан стал третьим среди основных стран-импортеров сахара.

В 2017/2018 маркетинговом году украинскими производителями было экспортировано на 27% сахара меньше (560 400 тонн) в сравнении с предыдущим маркетинговым годом. Сумма экспорта составила 221 млн долларов.

Первое место по объему экспорта занял Узбекистан, в который поставлено 209 900 тонн. Далее по уровню экспорта идет Турция - 48 000 тонн. После Азербайджана следует Шри-Ланка 40 200 тонн, и замыкает пятерку лидеров Ливия – 39 400 тонн.

Эксперты прогнозируют, что рост экспорта может увеличиться на 7% - до 600 000 тонн при сохранении запасов на уровне 2017/2018 маркетингового года. А основными странами-импортерами останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.