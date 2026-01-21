Азербайджан существенно увеличил импорт золота из Великобритании

Азербайджан в январе-ноябре прошлого года импортировал 48 402 кг золота (золото в виде полуобработанных прутков, проволоки, профилей, пластин, листов, полос или лент толщиной более 0,15 мм без учета основы) на сумму $5 млрд 42 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 42% и на 86% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период Азербайджан импортировал из Австралии 8 099 кг золота (на 47% меньше, чем годом ранее) на сумму $889,8 млн (-26%), из США - 6 458 кг (-41%) на сумму $725,6 млн (-18%), из России - 6 784 кг (+3 раза) на сумму $656,8 млн (+4 раза), из Великобритании - 4 861 кг на сумму $481,3 млн (год назад импортировано 0,01 кг на сумму $0,01 тыс.), из Швейцарии - 3 453 кг (+75%) на сумму $396,3 млн (+2,6 раза).

В 2020-2023 годах Азербайджан импортировал в общей сложности 1 724 кг золота на сумму $98,3 млн, а в 2024 году - 41 078 кг на сумму $3,313 млрд.

За 11 месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал золото исключительно в Швейцарию - 4 312 кг на сумму $297,45 млн, что на 8,5% и 59% выше показателей аналогичного периода прошлого года соответственно.