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Азербайджан существенно нарастил экспорт некоторых товаров

Азербайджан существенно нарастил экспорт некоторых товаров В январе-сентябре 2023 года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков из Азербайджана увеличился в 3,3 раза, электроэнергии - в 2,7 раза, изделий из черных металлов - на 34,3%, фруктов и овощей - на 7,1%.
Бизнес
9 октября 2023 г. 15:19
Азербайджан существенно нарастил экспорт некоторых товаров

В январе-сентябре 2023 года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков из Азербайджана увеличился в 3,3 раза, электроэнергии - в 2,7 раза, изделий из черных металлов - на 34,3%, фруктов и овощей - на 7,1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске ”Экспортного обзора“, подготовленного Центром анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно отчету, за 9 месяцев общий экспорт Азербайджана составил 26,5 млрд долларов. Экспорт ненефтяного сектора в свою очередь увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 2,4 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ixracı kəskin artan məhsullar açıqlanıb

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