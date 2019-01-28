Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Объем ненефтяной торговли Ирана с Азербайджаном за апрель-декабрь прошлого составил 702 062 тонны на сумму 326,91 млн. долл. США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эти показатели на 32,74% в тоннах и 35,49% в денежном эквиваленте увеличились по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Азербайджан стал восьмым крупнейшим партнером Ирана в мире за этот период и 13-м экспортным направлением.

Иран экспортировал сжиженный природный газ и железные и стальные трубы в Азербайджан и импортировал 36 255 тонн товаров на сумму 13,63 млн. долл. США, что на 16,85% и 15,5% больше по тоннажу и стоимости соответственно в годовом исчислении.

Импорт в основном включал нелегированную продукцию из железа и стали, жмых и ячмень.