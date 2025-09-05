Азербайджан стал полноправным членом международной организации ILAC

Азербайджанский центр аккредитации (AzAK) принят в качестве полноправного члена Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджана.

В результате полноправного членства AzAK в ILAC документы, представляемые аккредитованными Центром органами по оценке соответствия, будут признаваться на международном уровне, что поспособствует устранению технических барьеров при заключении торговых соглашений.

Таким образом, результаты калибровки и испытаний лабораторий, аккредитованных AzAK, будут признаваться в качестве взаимно признанных официальных документов во всех странах-членах ILAC.