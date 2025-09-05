İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Biznes
    • 05 sentyabr, 2025
    • 15:49
    Azərbaycan ILAC beynəlxalq təşkilatına tamhüquqlu üzv qəbul olunub

    Azərbaycan Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi (AzAK) Laboratoriyaların Akkreditasiyası üzrə Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatına (ILAC) ISO/IEC 17025:2017 "Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə dair ümumi tələblər" standartı üzrə tamhüquqlu üzv qəbul edilib.

    "Report" bu barədə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir. 

    AzAK-ın ILAC-a tamhüquqlu üzvlüyü nəticəsində Mərkəz tərəfindən akkreditasiya olunmuş uyğunluğun qiymətləndirən qurumların təqdim etdiyi sənədlər beynəlxalq səviyyədə tanınacaq, ticarət müqavilələri zamanı texniki maneələrin aradan qaldırılmasına töhfə verəcək. Beləliklə, AzAK-ın akkreditasiya etdiyi laboratoriyaların kalibrləmə və sınaq nəticələri ILAC-a üzv ölkələrin hamısında qarşılıqlı tanınan rəsmi sənəd kimi qəbul ediləcək.

    Qurumdan verilən məlumata görə, bu status avqustun 3-də AzAK-ın Asiya–Sakit Okean Akkreditasiya Əməkdaşlığına (APAC) ISO/IEC 17025:2017 əsasında Qarşılıqlı Tanınma Razılaşması (MRA) çərçivəsində tamhüquqlu üzv seçilməsi sayəsində mümkün olub. APAC MRA-ya qoşulma, AzAK-ın kalibrləmə və sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası sahəsində beynəlxalq tələblərə tam uyğun fəaliyyət göstərdiyini təsdiqləyib.

    Qeyd olunub ki, ILAC laboratoriyaların akkreditasiyasını qlobal miqyasda əlaqələndirən və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində etibarlılığı təmin edən əsas beynəlxalq təşkilatdır; təşkilat sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının akkreditasiya nəticələrinin beynəlxalq qarşılıqlı tanınmasını təmin edir.

    Азербайджан стал полноправным членом международной организации ILAC
    Azerbaijan now full member of ILAC

