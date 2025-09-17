Азербайджан совершенствует законодательство в рамках международной интеграции

Азербайджан планирует усовершенствовать законодательство в рамках членства в региональных и международных организациях.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис, его рассмотрели на сегодняшнем заседании члены комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В частности, законопроект о предусматриват поправки в законы "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине", "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О стандартизации".

Ранее национальный орган по аккредитации – Азербайджанский центр аккредитации, находящийся в подчинении Госагентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте, был принят в качестве полноправного члена в Международную организацию по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ILAC) и Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации (APAC).

Согласно документу, членство в указанных региональных и международных организациях создало необходимость совершенствования законодательства и приведения его в соответствие с международными требованиями. Так, расширяется круг органов по оценке соответствия и обеспечивается включение в их число провайдеров по организации проверки квалификации, органов валидации и верификации, в связи с чем в закон "Об аккредитации в области оценки соответствия" добавляются новые понятия (проверка квалификации, валидация, верификация), а также предлагаются поправки в законы Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине" и "О стандартизации".