Азербайджан сократил выручку от экспорта гранатов на 20%

Азербайджан в январе-феврале текущего года Азербайджан экспортировал 3 132 тонны гранатов, что на 18,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, выручка от экспорта оценивается в $2 млн 686 тыс. (-20,3%).

В отчетный период выручка от экспорта гранатов составляла незначительную долю в общих экспортных доходах Азербайджана.