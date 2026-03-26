Азербайджан сократил выручку от экспорта гранатов на 20%
- 26 марта, 2026
- 13:30
Азербайджан в январе-феврале текущего года Азербайджан экспортировал 3 132 тонны гранатов, что на 18,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, выручка от экспорта оценивается в $2 млн 686 тыс. (-20,3%).
В отчетный период выручка от экспорта гранатов составляла незначительную долю в общих экспортных доходах Азербайджана.
