Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%
Бизнес
- 15 сентября, 2025
- 15:12
Азербайджан за январь-август этого года импортировал из Турции продукцию горнодобывающей промышленности на сумму $7,157 млн, что на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции, только в августе Турция экспортировала в Азербайджан продукцию горнодобывающей промышленности на $819 тыс., что на 48% меньше, чем год назад.
За 8 месяцев общая стоимость экспорта продукции горнодобывающей промышленности Турции выросла на 0,7% в годовом исчислении до $3,96 млрд, а в августе увеличилась на 0,4% до $524 млн.
