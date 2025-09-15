Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%

    Бизнес
    • 15 сентября, 2025
    • 15:12
    Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%

    Азербайджан за январь-август этого года импортировал из Турции продукцию горнодобывающей промышленности на сумму $7,157 млн, что на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции, только в августе Турция экспортировала в Азербайджан продукцию горнодобывающей промышленности на $819 тыс., что на 48% меньше, чем год назад.

    За 8 месяцев общая стоимость экспорта продукции горнодобывающей промышленности Турции выросла на 0,7% в годовом исчислении до $3,96 млрд, а в августе увеличилась на 0,4% до $524 млн.

    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 14%-ə yaxın azaldıb

