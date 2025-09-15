Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 14%-ə yaxın azaldıb
Biznes
- 15 sentyabr, 2025
- 14:40
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 7,157 milyon ABŞ dolları dəyərində mədən sənayesi məhsulları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,5 % azdır.
Təkcə avqustda isə Türkiyə Azərbaycana 819 min dollarlıq mədən sənayesi məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 48 % azdır.
8 ayda Türkiyənin mədən sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 0,7 % artaraq 3,96 milyard ABŞ dollarına, avqustda isə 0,4 % artaraq 524 milyon ABŞ dollarına çatıb.
