İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 14%-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    • 15 sentyabr, 2025
    • 14:40
    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 14%-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 7,157 milyon ABŞ dolları dəyərində mədən sənayesi məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,5 % azdır.

    Təkcə avqustda isə Türkiyə Azərbaycana 819 min dollarlıq mədən sənayesi məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 48 % azdır.

    8 ayda Türkiyənin mədən sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 0,7 % artaraq 3,96 milyard ABŞ dollarına, avqustda isə 0,4 % artaraq 524 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    mədən sənayesi Azərbaycan Türkiyə
    Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%

    Son xəbərlər

    15:34

    ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    15:30
    Foto

    İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:24
    Foto

    Şotokan karate üzrə XXXIII Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    15:23

    Azərbaycanda qanunsuz balıq ovlayan vətəndaşlar müəyyən olunub

    ASK
    15:23

    Aİ Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina kursunun davam etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    15:11
    Foto

    Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    15:09

    Tbilisi meri: ATƏT/DTİHB missiyası Gürcüstanda növbəti seçkiləri müşahidə etməyəcək

    Region
    15:04

    Tahir Baxşıyev: "Avropa çempionatının finalında Almaniya Türkiyədən daha şanslı idi"

    Komanda
    15:03

    ICESCO-nun Baş direktoru "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti