Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции на 7,6%

Азербайджан в январе-августе этого года импортировал из Турции мебель, бумагу и лесную продукцию на сумму $90,731 млн, что на 7,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

Только в августе Турция экспортировала в Азербайджан мебель, бумагу и лесную продукцию на сумму $11,194 млн, что на 31,1% меньше, чем годом ранее.

В целом за 8 месяцев Турция экспортировала мебели, бумаги и лесной продукции на $5,164 млрд,втом числе в августе - на $657 млн (-1,2%).