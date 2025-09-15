Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции на 7,6%

    Бизнес
    • 15 сентября, 2025
    • 16:14
    Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции на 7,6%

    Азербайджан в январе-августе этого года импортировал из Турции мебель, бумагу и лесную продукцию на сумму $90,731 млн, что на 7,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции. 

    Только в августе Турция экспортировала в Азербайджан мебель, бумагу и лесную продукцию на сумму $11,194 млн, что на 31,1% меньше, чем годом ранее.

    В целом за 8 месяцев Турция экспортировала мебели, бумаги и лесной продукции на $5,164 млрд,втом числе в августе - на $657 млн (-1,2%).

    мебель и лесоматериалы Турция импорт статистика торговля
    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın azaldıb

    Лента новостей