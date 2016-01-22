​Азербайджан сократил импорт и экспорт табака

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В 2015 году Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 297 608,16 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 101 786,03 тыс. долларов или 25,49% меньше по сравнению с 2014 годом. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 3,23% общего объема импорта за 2015 год.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 9 406,32 тыс. долларов, что на 3 3048,90 тыс. долларов или 26,25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,09% общего объема экспорта за 2015 год.