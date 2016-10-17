Азербайджан сократил импорт автомобилей в 6 раз

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года в Азербайджан импортировано 3 906 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 19 009 единиц или на 82,95% (в 5,9 раза) меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

За этот период импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, сократился на 672 единицы или 91,68% (в 12,02 раза) - до 61 единицы.

Количество ввозимых легковых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, и других моторных транспортных средств сократилось на 16 997 единиц или 83,38% (в 6,02 раза) и составило 3 389 единиц.

За отчетный период в страну завезено 379 единиц моторных транспортных средств для перевозки грузов, что на 1 205 единиц или 76,07% (в 4,2 раза) меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств специального назначения в годовом исчислении также сократился на 135 единиц или 63,68% (в 2,75 раза) - до 77 единиц.