​Азербайджан снизил импорт и экспорт алкогольных напитков

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года в импорте алкогольных напитков наблюдалась отрицательная динамика. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за январь 2015 года экспортировано алкогольной и безалкогольной продукции на сумму 327,11 тыс. долларов США, что в 3,8 раза меньше по сравнению с январем 2014 года.

В январе экспорт алкогольной и безалкогольной продукции составил 0,03% от общего объема экспорта.

В Комитете также отметили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольной и безалкогольной продукции, в том числе уксуса, на общую сумму в размере 2 986,32 тыс. долларов США, что на 19,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате, доля этой продукции в общем объеме импорта составила 0,52%.