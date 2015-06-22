​Азербайджан резко сократил экспорт табака

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 130 181,87 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 19 099,46 тыс. долларов, или 12,79% меньше по сравнению с 2014 годом. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 3,20% от общего импорта за 5 месяцев 2015 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 2 503,46 тыс. долларов, что на 50,45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,06% от общего экспорта за 2015 год.