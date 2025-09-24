Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан принял участие в мероприятиях Торговой палаты Иордании

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 14:12
    Азербайджан принял участие в мероприятиях Торговой палаты Иордании

    Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) приняла участие в 39-м заседании правления Исламской палаты торговли и развития, а также в форуме "Инвестиции в цифровую экономику", которые были организованы под эгидой Торговой палаты Иордании.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал генеральный секретарь конфедерации Зия Гаджилы.

    По его словам, эти мероприятия стали важной площадкой для укрепления регионального торгового сотрудничества, развития цифровой экономики и обсуждения инвестиционных перспектив.

    "От лица Национальной конфедерации, которая представлена в правлении Палаты, объединяющей более 50 исламских государств, мы провели двусторонние встречи с руководителями Торговых палат Кувейта, Египта, Катара и Турции", - подчеркнул он.

    Зия Гаджилы Торговая палата Иордании мероприятия
