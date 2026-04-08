    Азербайджан принял новые госстандарты в транспортной сфере

    Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) утвердил новые государственные стандарты в транспортном секторе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

    Стандарты разработаны на основе соответствующих правил Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) и охватывают требования к уровню шума, электромагнитной совместимости, замкам дверей, системам рулевого управления, тормозным системам, креплениям ремней безопасности, сиденьям и подголовникам, внешним выступам, а также лампам для фар.

    Документы приняты в рамках исполнения Государственной программы стандартизации на 2026-2028 годы по представлению Технического комитета по стандартизации "Дорожный транспорт" (AZSTAND/TK 19), председателем которого является Главное управление государственной дорожной полиции при МВД. Стандарты внесены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

    Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) Новый госстандарт
    Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Последние новости

    17:14

    Театр оперы и балета ответил на критику: Готовы и далее сотрудничать с Абдуллаевым и Адыгезаловым

    Искусство
    17:01

    АСА: В результате интенсивных дождей убытки понесли более 600 застрахованных лиц

    Финансы
    16:56

    В регионах Азербайджана усилятся осадки и ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ + ОБНОВЛЕНО

    Экология
    16:55

    Лидеры европейских государств поддержали перемирие США и Ирана

    Другие страны
    16:52

    Shell существенно увеличил выручку за счет эскалации на Ближнем Востоке

    Энергетика
    16:51

    Азербайджан принял новые госстандарты в транспортной сфере

    Бизнес
    16:51

    Байрамов и Кошербаев обсудили реализацию ключевых транзитных проектов

    Внешняя политика
    16:33

    IATA: Восстановление поставок авиатоплива займет месяцы, даже если откроется Ормуз

    Другие страны
    16:30

    Дэн Кейн: В Иране уничтожено 90% заводов по производству оружия

    Другие страны
    Лента новостей