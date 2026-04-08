Азербайджан принял новые госстандарты в транспортной сфере

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) утвердил новые государственные стандарты в транспортном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Стандарты разработаны на основе соответствующих правил Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) и охватывают требования к уровню шума, электромагнитной совместимости, замкам дверей, системам рулевого управления, тормозным системам, креплениям ремней безопасности, сиденьям и подголовникам, внешним выступам, а также лампам для фар.

Документы приняты в рамках исполнения Государственной программы стандартизации на 2026-2028 годы по представлению Технического комитета по стандартизации "Дорожный транспорт" (AZSTAND/TK 19), председателем которого является Главное управление государственной дорожной полиции при МВД. Стандарты внесены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.