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Азербайджан примет участие в Китайской международной выставке импорта в Шанхае

Азербайджан примет участие в Китайской международной выставке импорта в Шанхае 09:29
Бизнес
23 августа 2024 г. 10:02
Азербайджан примет участие в Китайской международной выставке импорта в Шанхае

Азербайджан примет участие в 7-й Китайской международной выставке импорта, которая пройдет в Шанхае 5-10 ноября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО "Строительно-снабженческое объединение" при Министерстве экономики.

Организаторы выставки: Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая.

Китай с самым большим населением в мире стал второй по величине экономикой, занял второе место в мире по импорту и потреблению. В настоящий момент Китай вступил в новую стадию развития, когда непрерывно расширяется потребность в импортных товарах. В ближайшие пять лет Китай будет импортировать товары и услуги на сумму 10 трлн. долларов США, открывая возможности для предприятий из самых разных стран поставлять свои товары в Китай.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in 7th China Int'l Import Exhibition in Shanghai
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Şanxayda 7-ci Çin Beynəlxalq İdxal Sərgisində iştirak edəcək

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