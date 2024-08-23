Азербайджан примет участие в Китайской международной выставке импорта в Шанхае

09:29

Азербайджан примет участие в 7-й Китайской международной выставке импорта, которая пройдет в Шанхае 5-10 ноября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО "Строительно-снабженческое объединение" при Министерстве экономики.

Организаторы выставки: Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая.

Китай с самым большим населением в мире стал второй по величине экономикой, занял второе место в мире по импорту и потреблению. В настоящий момент Китай вступил в новую стадию развития, когда непрерывно расширяется потребность в импортных товарах. В ближайшие пять лет Китай будет импортировать товары и услуги на сумму 10 трлн. долларов США, открывая возможности для предприятий из самых разных стран поставлять свои товары в Китай.