Азербайджан представлен на организованном во Франции крупнейшем в мире рынке недвижимости

Азербайджан представлен на международном мероприятии по недвижимости во французских Каннах.

Азербайджан представлен на международном мероприятии по недвижимости во французских Каннах.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана во Франции.

Ассоциация развития экономических отношений между Францией и Азербайджаном (ADREFA) представляет нашу страну на ежегодном международном мероприятии по недвижимости ("Le Marché International des Professionnels de l'Immobilier" - MIPIM) в рамках сотрудничества с посольством.

Международное мероприятие, которое продлится до 17 марта, считается крупнейшим в мире рынком недвижимости. Таким образом, это глобальная платформа, которая объединяет профессионалов в области недвижимости со всего мира и включает в себя сетевое взаимодействие и документацию для них.

В рамках мероприятия ADREFA предоставляет потенциальным партнерам и инвесторам информацию о секторе недвижимости Азербайджана, развитии, достигнутом в этой сфере, реализованных проектах, а также о ряде инвестиционных возможностей.