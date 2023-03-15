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Азербайджан представлен на организованном во Франции крупнейшем в мире рынке недвижимости

Азербайджан представлен на организованном во Франции крупнейшем в мире рынке недвижимости Азербайджан представлен на международном мероприятии по недвижимости во французских Каннах.
Бизнес
15 марта 2023 г. 23:58
Азербайджан представлен на организованном во Франции крупнейшем в мире рынке недвижимости

Азербайджан представлен на международном мероприятии по недвижимости во французских Каннах.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана во Франции.

Ассоциация развития экономических отношений между Францией и Азербайджаном (ADREFA) представляет нашу страну на ежегодном международном мероприятии по недвижимости ("Le Marché International des Professionnels de l'Immobilier" - MIPIM) в рамках сотрудничества с посольством.

Международное мероприятие, которое продлится до 17 марта, считается крупнейшим в мире рынком недвижимости. Таким образом, это глобальная платформа, которая объединяет профессионалов в области недвижимости со всего мира и включает в себя сетевое взаимодействие и документацию для них.

В рамках мероприятия ADREFA предоставляет потенциальным партнерам и инвесторам информацию о секторе недвижимости Азербайджана, развитии, достигнутом в этой сфере, реализованных проектах, а также о ряде инвестиционных возможностей.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan Fransada təşkil olunan dünyanın ən böyük əmlak bazarında təmsil olunub

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