Азербайджан представлен на мероприятии "Инновация 2024" в Лондоне

Азербайджан представлен на мероприятии "Инновация 2024" в Лондоне.

Азербайджан представлен на мероприятии "Инновация 2024" в Лондоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM).

Принявший участие в мероприятии исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров рассказал о реформах, проводимых в Азербайджане в сфере государственных услуг, деятельности Центров ASAN, проделанной работе в сфере электронного и цифрового правительства.

Было отмечено, что в настоящее время готовится стратегия цифровой экономики страны на период до 2030 года.

Мероприятие "Инновация 2024" было организовано в рамках Глобального правительственного форума (Global Government Forum) 19-20 марта в Лондоне.