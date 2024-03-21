О нас

Азербайджан представлен на мероприятии "Инновация 2024" в Лондоне

Азербайджан представлен на мероприятии "Инновация 2024" в Лондоне Азербайджан представлен на мероприятии "Инновация 2024" в Лондоне.
Бизнес
21 марта 2024 г. 13:10
Азербайджан представлен на мероприятии Инновация 2024 в Лондоне

Азербайджан представлен на мероприятии "Инновация 2024" в Лондоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM).

Принявший участие в мероприятии исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров рассказал о реформах, проводимых в Азербайджане в сфере государственных услуг, деятельности Центров ASAN, проделанной работе в сфере электронного и цифрового правительства.

Было отмечено, что в настоящее время готовится стратегия цифровой экономики страны на период до 2030 года.

Мероприятие "Инновация 2024" было организовано в рамках Глобального правительственного форума (Global Government Forum) 19-20 марта в Лондоне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan attends Innovation 2024 event in London
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Londonda keçirilmiş “İnnovasiya 2024” tədbirində təmsil olunub

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi