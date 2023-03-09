Азербайджан представит отчет о целях устойчивого развития

Азербайджан в 2024 году представит очередной отчет о реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Азербайджан в 2024 году представит очередной отчет о реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов сказал на презентации инвесторской карты, подготовленной для финансирования ЦУР.

"Наша страна первой в регионе представила Политическому форуму высокого уровня ООН три добровольных национальных обзора об итогах реализации целей устойчивого развития (2017, 2019 и 2021 год), что является наглядным показателем значения, придаваемого правительством Азербайджана ЦУР. Исполнение обязательств, взятых на себя по "Повестке 2030", утвержденной ООН на 2016-2030 годы, превратилось в важную составную часть государственной политики. Государственные программы, стратегии, планы мероприятий в социальной, экономической, экологической сферах адаптируются к целям ЦУР", - отметил замминистра.