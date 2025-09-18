Азербайджан представит ЕС трехлетний план развития женского предпринимательства

Азербайджан сегодня на встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения Мартой Кос представит трехлетний стратегический план, направленный на развитие женского предпринимательства.

Об этом Report сообщила председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана Сакина Бабаева.

По ее словам, план нацелен на развитие женского предпринимательства, укрепление психологической устойчивости в бизнесе, создание новых рабочих мест и инновационных бизнес-инициатив:

"Основной темой обсуждения на встрече будет усиление женского предпринимательства и возможности международного сотрудничества. Мы обратим внимание как на достижения последних лет, так и на существующие проблемы. На первом плане будет роль женщин в экономической жизни, возможности их участия в бизнесе и перспективы развития. Кроме того, будут обсуждаться вопросы усиления роли женщин в экономике в рамках европейских стран и ООН, поддержки мигрирующих женщин и их участия в проектах. Цель также состоит в том, чтобы продемонстрировать роль азербайджанской женщины в мире".

Она подчеркнула важность психологической поддержки предпринимательниц, изменения устоявшихся стереотипов и развития цифровых навыков:

"Цифровизация, искусственный интеллект и стремительное развитие технологий вытесняют многие традиционные сферы. Поэтому крайне важно, чтобы женщины осваивали цифровые знания и адаптировались к дистанционным бизнес-моделям".

По словам председателя ассоциации, в стране действуют специальные механизмы поддержки семейного бизнеса:

"Эта поддержка служит не только женщинам, но и развитию семейного бизнеса в целом. Особое значение имеет привлечение молодых девушек к предпринимательству, их участие в стартапах и использование государственных программ. Поддержка, оказываемая женщинам в Карабахском регионе, также отражает внимание государства к этой сфере. Однако главные трудности связаны со слабым развитием ассоциаций женщин-предпринимателей и недостаточным уровнем сетевого взаимодействия. Эти структуры должны укрепляться, разрабатывать проекты и более эффективно защищать права женщин".

Она добавила, что помимо государственной помощи необходимы специальные банковские инструменты, социальные программы и инициативы для женщин из семей шехидов, ветеранов и женщин с ограниченными возможностями:

"Если ассоциации проведут качественные исследования и представят свои предложения в Милли Меджлис, то решение этих вопросов на законодательном уровне может быть ускорено".

С. Бабаева отметила, что для женщин-предпринимателей в законодательстве уже предусмотрены широкие возможности:

"Важно лишь научиться правильно их использовать. Для этого необходимо проводить просветительские тренинги, предоставляющие информацию о налогах, таможенных процедурах, экономических правах и привилегиях, чтобы в будущем женщины не сталкивались с юридическими трудностями. Нужно активнее развивать их деятельность в производстве, брендинге, цифровизации и выходе на международные рынки. В этом процессе особую роль играют государственные субсидии, банковская поддержка и интеграция в международные платформы. Немаловажное значение имеет также устранение трудностей при валютном обороте страны".

По ее словам, наблюдения последних лет показывают, что женщины-предприниматели наиболее активно проявляют себя в таких сферах, как реклама и маркетинг, туризм, медицина и здравоохранение, промышленность и сельское хозяйство, технологии и стартапы.

"Таким образом, женщины-предприниматели укрепляют свои позиции не только в традиционных, но и в инновационных сферах. Их поддержка играет важную роль в экономическом и социальном развитии Азербайджана", - добавила С. Бабаева.