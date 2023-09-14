Азербайджан предложил создать Тюркский инвестиционный фонд и Тюркский торговый дом

В последнее время усиливаются инициативы Азербайджана по укреплению сотрудничества со странами-членами организации тюркских государств в сфере транспорта, инвестиций, цифровизации и пр.

В последнее время усиливаются инициативы Азербайджана по укреплению сотрудничества со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в сфере транспорта, инвестиций, цифровизации и пр.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев во время выступления на заседании министров экономики и торговли ОТГ и Делового форума тюркского мира в Стамбуле.

”В связи с этим создание Тюркского инвестиционного фонда, Тюркского торгового дома, упрощение торговых процедур, цифровая торговля, формирование платформы сотрудничества между свободными экономическими и промышленными зонами наших стран являются важными инициативами в расширении экономических связей", - отметил замминистра.

По его словам, партнерство Азербайджана с тюркоязычными государствами расширяется в том числе в сфере экономики и торговли.