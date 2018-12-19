Азербайджан потратил 11 млн долларов на импорт молока

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года в Азербайджан было импортировано 8 089,17 тонн молока стоимостью 11 044,29 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 353,93 тонны (4,58%) больше, чем за 11 месяцев 2017 года. Объемы молока в стоимостном выражении сократились на 1 721,96 тыс. долларов (13,49%).
Импорт молока составил 0,11% общего объема импорта Азербайджана за 11 месяцев года.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости