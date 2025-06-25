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Азербайджан подпишет с ОАЭ соглашение об экономическом партнерстве

Азербайджан подпишет с ОАЭ соглашение об экономическом партнерстве Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подпишут Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве.
Бизнес
25 июня 2025 г. 12:05
Азербайджан подпишет с ОАЭ соглашение об экономическом партнерстве

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подпишут Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью CNN Business Arabic.

По его словам, переговоры по тексту соглашения уже завершены.

"Мы ждем подходящего времени для подписания этого соглашения. Оно окажет положительное влияние на рост торговли и взаимные инвестиции. Соглашение вступит в силу после ратификации законодательными органами обеих стран. Надеюсь, что документ уже начнет действовать к концу 2025 года или началу 2026 года", - заявил Джаббаров.

Он добавил, что Азербайджан и ОАЭ определили несколько проектов, по которым имеется возможность совместной реализации.

"Мы нацелены на расширение сотрудничества по существующим проектам и запуск новых совместных проектов. Некоторые из этих проектов уже принесут свои плоды в 2028 году. Например, отмечу добычу на гигантском газовом месторождении "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря. К концу 2028 года добыча там достигнет 5 млрд кубометров в год. Мы очень оптимистично настроены в этом отношении. Что касается секторов с широкими возможностями для партнерства, существуют реальные возможности для реализации проектов в направлениях торговли, транспорта и логистики, искусственного интеллекта, Дата-центров, недвижимости, финансов, цифрового банкинга", - сказал министр.

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