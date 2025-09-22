Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFC
Бизнес
- 22 сентября, 2025
- 15:54
Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали "Соглашение о сотрудничестве по повышению навыков в сфере Государственно-частного партнерства (ГЧП)".
Как сообщает Report, документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и Региональный менеджер IFC по Европе Томас Лабек в рамках проходящего в Баку I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025)
Соглашение предусматривает обмен знаниями и опытом между сторонами в рамках операционных консультационных услуг ГЧП.
Последние новости
17:29
ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 годаДругие страны
17:22
SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источниковДругие
17:17
Мировые цены на нефть снизились на более чем 1% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
17:17
Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридоруЭнергетика
17:12
Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тоннуФинансы
17:09
Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционнымБизнес
17:06
НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и РумынииДругие страны
17:00
В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора ГазаДругие страны
16:59