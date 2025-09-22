Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFC

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали "Соглашение о сотрудничестве по повышению навыков в сфере Государственно-частного партнерства (ГЧП)".

Как сообщает Report, документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и Региональный менеджер IFC по Европе Томас Лабек в рамках проходящего в Баку I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025)

Соглашение предусматривает обмен знаниями и опытом между сторонами в рамках операционных консультационных услуг ГЧП.