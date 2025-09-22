Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFC

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 15:54
    Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFC

    Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали "Соглашение о сотрудничестве по повышению навыков в сфере Государственно-частного партнерства (ГЧП)".

    Как сообщает Report, документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и Региональный менеджер IFC по Европе Томас Лабек в рамках проходящего в Баку I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025)

    Соглашение предусматривает обмен знаниями и опытом между сторонами в рамках операционных консультационных услуг ГЧП.

