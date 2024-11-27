Азербайджан подписал 5 документов, направленных на развитие "зеленой экономики"

Вроде 7 соглашений)) я сократила как могла. там про каждое соглашение в отдельности((

В рамках прошедшей в Баку глобальной климатической конференции COP29 на мероприятиях, организованных Министерством экномики Азербайджана, подписаны 5 соглашений, касающихся "зеленой экономики".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Минэкономики, Минцифры и Минфин, а также представители компаний BYD, SARDA Group и Electrify Azerbaijan подписали соглашение о проекте локализации производства электробусов в Азербайджане. В рамках проекта предусматривается производство электробусов в Азербайджане и локализация запасных частей, постепенное доведение уровня локализации до 40% к 2030 году.

"Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) и турецкая “Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.” подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту "Система управления депозитами". Данное сотрудничество будет включать сбор пластиковой и стеклянной тары и организацию Системы управления депозитами в Азербайджане.

Меморандум о взаимопонимании между АИК и британской компанией Carbonbit Technologies предусматривает совместную деятельность в области разработки и коммерциализации углеродных технологий и направлен на развитие углеродных технологий в Азербайджане.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный АИК с компанией Masdar (ОАЭ) и Volts (дочерняя компания BP). Документ предусматривает поддержку создания в Азербайджане предприятия по производству энергетических батарей.

В рамках COP29 подписан устав ООО Ecostar, учрежденного компаниями АИК, SOCAR Downstream и Technip Energies Italy S.P.A (TEN). Ecostar выполнит эскизное проектирование проекта "Монетизация отходов" на основе технологии пиролиза "Альтерра" и будет производить пиролизное масло из пластиковых отходов.

По инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) для объединения совместных усилий по переходу МСБ к "зеленой экономике" на глобальном уровне подписана "Декларация Бакинской коалиции по переходу МСБ к зеленому климату".

Трехсторонняя декларация о сотрудничестве, подписанная между Международным торговым центром, Бразильской службой поддержки микро- и малых предприятий и KOBIA, предусматривает развитие сотрудничества в целях достижения устойчивого и инклюзивного экономического развития и содействие низкоуглеродному переходу МСБ к 2030 году.