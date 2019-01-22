Азербайджан почти втрое увеличил импорт автомобилей из Грузии

Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ В прошлом году Азербайджан импортировал 13 047 автомобилей из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Национального статистического управления Грузии.

Стоимость экспортированных из этой страны в Азербайджан автомобилей составила 190 млн 284,2 тыс. долларов.

Количество импортированных в Азербайджан из соседней страны автомобилей в годовом сравнении выросло в 2,8 раза, стоимость - в 2,1 раза.

Отметим, что в 2017 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 4 548 автомобилей на сумму 88 млн 118,9 тыс. долларов.