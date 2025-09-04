Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Азербайджан планирует экспортировать черную икру в страны ЕС

    Бизнес
    • 04 сентября, 2025
    • 13:07
    Азербайджан планирует экспортировать черную икру в страны ЕС

    Азербайджан в ближайшее время может начать экспорт черной икры в страны Европейского Союза.

    Об этом Report сообщил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация производителей и переработчиков рыбы Азербайджана" Заур Салманлы.

    По его словам, поставки в ЕС могут начаться на рубеже 2025-2026 годов: "В настоящее время в связи с этим ведутся переговоры, устанавливаются связи. Надеюсь, что с 2026 года мы сможем в полной мере воспользоваться поддержкой, предоставляемой Министерством сельского хозяйства. Эти механизмы поддержки включают освобождение от налогов, техническую поддержку и другие механизмы".

    Салманлы добавил, что в настоящее время в Азербайджане интенсивно ведется регистрация рыбных хозяйств: "После регистрации будет определен механизм их управления".

    В 2024 году объем вылова рыбы по сравнению с 2023 годом вырос на 1,2% - до 67,299 тыс. тонн.

