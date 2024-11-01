Азербайджан освободил от таможенной пошлины ввоз запчастей для велосипедов и скутеров

Азербайджан отменил таможенные пошлины на импорт запчастей для велосипедов и скутеров.

Азербайджан отменил таможенные пошлины на импорт запчастей для велосипедов и скутеров.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении соответствующих изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Решение принято с учетом обращений местных производителей в целях стимулирования и поддержки промышленной сборки велосипедов и скутеров на территории страны, а также оптимизации импортных таможенных пошлин на ввозимые запчасти для этих транспортных средств.

До настоящего времени импорт запчастей для велосипедов и скутеров облагался в основном адвалорной таможенной пошлиной по ставке 5% и 15% (на одну запчасть была установлена специфическая таможенная пошлина). Новым решением до конца 2028 года отменена таможенная пошлина на импорт этих запчастей для промышленной сборки на промышленных (сборочных) предприятиях.