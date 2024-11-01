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Азербайджан освободил от таможенной пошлины ввоз запчастей для велосипедов и скутеров 

Азербайджан освободил от таможенной пошлины ввоз запчастей для велосипедов и скутеров  Азербайджан отменил таможенные пошлины на импорт запчастей для велосипедов и скутеров.
Бизнес
1 ноября 2024 г. 10:54
Азербайджан освободил от таможенной пошлины ввоз запчастей для велосипедов и скутеров 

Азербайджан отменил таможенные пошлины на импорт запчастей для велосипедов и скутеров.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении соответствующих изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Решение принято с учетом обращений местных производителей в целях стимулирования и поддержки промышленной сборки велосипедов и скутеров на территории страны, а также оптимизации импортных таможенных пошлин на ввозимые запчасти для этих транспортных средств.

До настоящего времени импорт запчастей для велосипедов и скутеров облагался в основном адвалорной таможенной пошлиной по ставке 5% и 15% (на одну запчасть была установлена специфическая таможенная пошлина). Новым решением до конца 2028 года отменена таможенная пошлина на импорт этих запчастей для промышленной сборки на промышленных (сборочных) предприятиях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan velosiped və skuter ehtiyat hissələrinin idxalını gömrük rüsumundan azad edib

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