Азербайджан организует экспортные миссии в европейские страны

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) организует экспортные миссии в европейские страны.

Об этом сообщил Report глава фонда Руфат Мамедов.

По его словам, ведутся исследования, связанные с рынками стран Западной и Восточной Европы, после чего будут выбраны конкретные приоритетные области:

"Уже достигнуты предварительные договоренности и получены заказы на поставки некоторых фруктов и овощей в Германию и другие европейские страны".

Мамедов также отметил, что экспорт азербайджанских вин в Китай увеличивается:

"Растут не только объемы экспорта, но и количество участвующих в экспорте компаний. Восемь азербайджанских производителей экспортируют свою продукцию в Китай".