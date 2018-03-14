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    Азербайджан организует экспортные миссии в европейские страны

    © Report

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) организует экспортные миссии в европейские страны.

    Об этом сообщил Report глава фонда Руфат Мамедов.

    По его словам, ведутся исследования, связанные с рынками стран Западной и Восточной Европы, после чего будут выбраны конкретные приоритетные области:

    "Уже достигнуты предварительные договоренности и получены заказы на поставки некоторых фруктов и овощей в Германию и другие европейские страны".

    Мамедов также отметил, что экспорт азербайджанских вин в Китай увеличивается:

    "Растут не только объемы экспорта, но и количество участвующих в экспорте компаний. Восемь азербайджанских производителей экспортируют свою продукцию в Китай".

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