Азербайджан организует экспортные миссии в европейские страны

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) организует экспортные миссии в европейские страны.
Об этом сообщил Report глава фонда Руфат Мамедов.
По его словам, ведутся исследования, связанные с рынками стран Западной и Восточной Европы, после чего будут выбраны конкретные приоритетные области:
"Уже достигнуты предварительные договоренности и получены заказы на поставки некоторых фруктов и овощей в Германию и другие европейские страны".
Мамедов также отметил, что экспорт азербайджанских вин в Китай увеличивается:
"Растут не только объемы экспорта, но и количество участвующих в экспорте компаний. Восемь азербайджанских производителей экспортируют свою продукцию в Китай".
Aynur BayramovaАвтор новости
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