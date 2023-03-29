Азербайджан определил четыре направления потенциального сотрудничества с Испанией

Азербайджан может воспользоваться опытом Испании в сфере "зеленой" энергии, сельского хозяйства, туризма и управления водой.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявили на встрече между находящейся в Испании с визитом делегации министерства и испанскими предпринимателями.
На встрече первый заместитель министра Эльнур Алиев рассказал об инвестиционных возможностях, созданных на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что Азербайджан может воспользоваться опытом Испании в сфере "зеленой" энергии, сельского хозяйства, туризма и управления водой, существует большой потенциал для сотрудничества по данным направлениям.
Испанские предприниматели выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с азербайджанскими коллегами.
На встрече состоялась презентация бизнес-возможностей Азербайджана.