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Азербайджан определил четыре направления потенциального сотрудничества с Испанией

Азербайджан определил четыре направления потенциального сотрудничества с Испанией Азербайджан может воспользоваться опытом Испании в сфере "зеленой" энергии, сельского хозяйства, туризма и управления водой.
Бизнес
29 марта 2023 г. 18:02
Азербайджан определил четыре направления потенциального сотрудничества с Испанией

Азербайджан может воспользоваться опытом Испании в сфере "зеленой" энергии, сельского хозяйства, туризма и управления водой.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявили на встрече между находящейся в Испании с визитом делегации министерства и испанскими предпринимателями.

На встрече первый заместитель министра Эльнур Алиев рассказал об инвестиционных возможностях, созданных на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что Азербайджан может воспользоваться опытом Испании в сфере "зеленой" энергии, сельского хозяйства, туризма и управления водой, существует большой потенциал для сотрудничества по данным направлениям.

Испанские предприниматели выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с азербайджанскими коллегами.

На встрече состоялась презентация бизнес-возможностей Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan sets 4 directions for potential cooperation with Spain
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İspaniya ilə potensial əməkdaşlıq üçün 4 istiqamət müəyyənləşdirib

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