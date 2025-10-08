Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы экспорта сельхозпродукции

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 10:23
    Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы экспорта сельхозпродукции

    Обсуждены вопросы увеличения экспорта из Азербайджана в Саудовскую Аравию яиц, мясо-молочной и другой сельскохозяйственной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю.

    Об этом сообщили агентству Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    В ходе онлайн-встречи между представителями АПБА и Министерства окружающей среды, водных и сельскохозяйственных ресурсов Саудовской Аравии также обсуждалась реализация положений подписанного Меморандума о взаимопонимании в области защиты растений и карантина. Саудовской стороне была предоставлена подробная информация об импортных карантинных требованиях.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества в ветеринарной и фитосанитарной сферах.

    АПБА экспорт Саудовская Аравия фитосанитарный контроль
    Azərbaycandan Səudiyyə Ərəbistanına yumurta, ət və süd məhsullarının ixracının artırılması müzakirə olunub
    Azerbaijan, Saudi Arabia discuss boosting agri-exports

    Последние новости

    10:59

    В Азербайджане из госбюджета за 9 месяцев возвращено свыше 218 млн манатов налогов и пошлин

    Финансы
    10:58

    Посол Пакистана: Азербайджан - искренний и надежный друг нашей страны

    Бизнес
    10:58

    В Мексике допустили потерю $15 млрд от новых таможенных пошлин США

    Другие страны
    10:50

    Послы стран ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении России

    Другие страны
    10:46

    Министр транспорта: Чехия внимательно следит за развитием Зангезурского коридора - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    10:45

    США и Турция присоединятся к третьему дню переговоров по Газе в Египте

    Другие страны
    10:44
    Видео

    "Азерэнержи" внедряет новую систему безопасности и управления энергосетью

    Другие
    10:43

    В Грузии найден мертвым бывший директор тюрьмы

    В регионе
    10:43
    Фото

    В ДТП на дороге Баку-Газах пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей