Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы экспорта сельхозпродукции
Бизнес
- 08 октября, 2025
- 10:23
Обсуждены вопросы увеличения экспорта из Азербайджана в Саудовскую Аравию яиц, мясо-молочной и другой сельскохозяйственной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю.
Об этом сообщили агентству Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
В ходе онлайн-встречи между представителями АПБА и Министерства окружающей среды, водных и сельскохозяйственных ресурсов Саудовской Аравии также обсуждалась реализация положений подписанного Меморандума о взаимопонимании в области защиты растений и карантина. Саудовской стороне была предоставлена подробная информация об импортных карантинных требованиях.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества в ветеринарной и фитосанитарной сферах.
