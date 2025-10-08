Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы экспорта сельхозпродукции

Обсуждены вопросы увеличения экспорта из Азербайджана в Саудовскую Аравию яиц, мясо-молочной и другой сельскохозяйственной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю.

Об этом сообщили агентству Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе онлайн-встречи между представителями АПБА и Министерства окружающей среды, водных и сельскохозяйственных ресурсов Саудовской Аравии также обсуждалась реализация положений подписанного Меморандума о взаимопонимании в области защиты растений и карантина. Саудовской стороне была предоставлена подробная информация об импортных карантинных требованиях.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества в ветеринарной и фитосанитарной сферах.