Азербайджан обсудил с Оманом расширение совместных инвестиций на региональном уровне
Бизнес
- 08 октября, 2025
- 12:26
Азербайджан обсудил с Оманом поощрение взаимных инвестиций, а также расширение совместной инвестиционной деятельности на региональном уровне.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"В рамках нашего делового визита в Оман мы провели обсуждения о приоритетах делового партнерства с министром финансов этой страны, председателем Инвестиционного агентства Омана Султаном бин Салемом Аль Хабси и президентом Инвестиционного агентства Омана Абдулсаламом бин Мохаммедом Аль Муршиди", - отметил министр.
В рамках визита также были оценены возможности совершенствования механизмов сотрудничества для укрепления деловых связей между двумя странами.
