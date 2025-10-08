Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджан обсудил с Оманом расширение совместных инвестиций на региональном уровне

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 12:26
    Азербайджан обсудил с Оманом расширение совместных инвестиций на региональном уровне

    Азербайджан обсудил с Оманом поощрение взаимных инвестиций, а также расширение совместной инвестиционной деятельности на региональном уровне.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

    "В рамках нашего делового визита в Оман мы провели обсуждения о приоритетах делового партнерства с министром финансов этой страны, председателем Инвестиционного агентства Омана Султаном бин Салемом Аль Хабси и президентом Инвестиционного агентства Омана Абдулсаламом бин Мохаммедом Аль Муршиди", - отметил министр.

    В рамках визита также были оценены возможности совершенствования механизмов сотрудничества для укрепления деловых связей между двумя странами.

    Азербайджан Оман Микаил Джаббаров инвестиции сотрудничество
