Азербайджан обсудил с Кувейтом сотрудничество в транспортной и транзитной сферах
Бизнес
- 09 октября, 2025
- 11:30
Азербайджан обсудил с Кувейтом вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, транзитных перевозок, торговли, туризма, традиционной и возобновляемой энергетики, а также сельского хозяйства.
Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи министра экономики Микаила Джаббарова с министром финансов, электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта Субаихом Абдул Азизом Абдул Мухсеном Аль-Мухаизимом.
"Мы представили информацию о благоприятном инвестиционном климате нашей страны и подчеркнули расширение экономических связей между Азербайджаном и Кувейтом", - написал Джаббаров в соцсети Х.
