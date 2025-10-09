Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Азербайджан обсудил с Кувейтом сотрудничество в транспортной и транзитной сферах

    Бизнес
    • 09 октября, 2025
    • 11:30
    Азербайджан обсудил с Кувейтом сотрудничество в транспортной и транзитной сферах

    Азербайджан обсудил с Кувейтом вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, транзитных перевозок, торговли, туризма, традиционной и возобновляемой энергетики, а также сельского хозяйства.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи министра экономики Микаила Джаббарова с министром финансов, электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта Субаихом Абдул Азизом Абдул Мухсеном Аль-Мухаизимом.

    "Мы представили информацию о благоприятном инвестиционном климате нашей страны и подчеркнули расширение экономических связей между Азербайджаном и Кувейтом", - написал Джаббаров в соцсети Х.

